Slováci v porovnaní s európskym priemerom investujú menej. Podľa analýzy Wood & Company je hlavným hnacím motorom investovania u bonitných Slovákov a Čechov zabezpečenie finančnej rezervy a dôchodku. Na Slovensku 95,8 percenta kvalifikovaných investorov vníma investovanie ako prostriedok na zabezpečenie finančnej rezervy a 90 percent chce z investovaných peňazí žiť na dôchodku.

Kvalifikovaní investori na Slovensku majú zainvestované prostriedky v akciách, vyjadrilo sa tak 28,9 percenta respondentov. Realitné fondy tvoria 24,1 percenta a dlhopisy 19,6 percenta. V ČR sú tieto podiely podobné. Alternatívne investičné nástroje získavajú na popularite v oboch krajinách. Pri výbere investičného nástroja sa Slováci a Česi spoliehajú na odporúčania wealth manažérov a dlhodobú výnosnosť produktu. Názory celebrít či influencerov ich neovplyvňujú.

Kvalifikovaní investori na Slovensku očakávajú ročný výnos šesť až osem percent, pričom 35,7 percenta by uvítalo výnos vyšší ako osem percent. Podobná situácia je aj v Česku. Ročný výnos pod štyri percentá nie je pre nich uspokojivý. Maroš Ďurik z Wood & Company konštatuje, že ak investori nedokážu prekonať infláciu, pravdepodobne robia chybu. Investície do podielových fondov by mali byť podľa neho efektívnejšie a prinášať vyššie výnosy.