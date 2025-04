Slováci cestujú na dovolenku čoraz častejšie do zahraničia, vlani tam nechali vyše 800 miliónov eur. Týka sa to nielen letnej dovolenky, ale aj zimných či veľkonočných pobytov. S odvolaním sa na údaje Národnej banky Slovenska na to upozornila finančná spoločnosť Ozios.

Podľa zistení spoločnosti, v roku 2018 Slovensko dosiahlo v cestovnom ruchu prebytok viac ako 400 miliónov eur. V pandemickom roku 2020 sa zvýšil na 570 miliónov eur. O rok neskôr sa však situácia zmenila.

„Väčší počet zahraničných dovoleniek v roku 2021 sa ešte dal pripísať ‚hladu po cestovaní' po pandemickom roku 2020, v ktorom bolo náročné až nemožné ísť na dovolenku do zahraničia. Avšak odvtedy sa tento trend ešte prehĺbil a upevnil. Dnes sa dá povedať, že viac Slovákov na dovolenku uprednostňuje zahraničné krajiny pred Slovenskom,“ uviedol hlavný analytik spoločnosti Ozios Adam Austera.

Slováci na zahraničné dovolenky podľa finančnej spoločnosti vlani minuli o vyše 800 miliónov eur viac ako slovenský cestovný ruch získal od všetkých turistov. Bilancia zahraničného obchodu Slovenska so službami cestovného ruchu bude pravdepodobne aj v tomto roku vykazovať deficit. „Podľa všetkého bude tento rok cestovať do zahraničia na dovolenku ešte viac Slovákov ako v minulosti. Slovákov od dovolenky v zahraničí pravdepodobne neodradia ani zlé správy o vývoji ekonomiky,“ priblížil analytik.

Výhodou Slovákov pri cestovaní do zahraničia je podľa neho aj to, že vo väčšine obľúbených destinácií nemusia riešiť výmenu domácej meny za zahraničnú. Medzi top destinácie slovenských dovolenkárov totiž patria prevažne krajiny, v ktorých sa platí eurom. Práve členstvo Slovenska v eurozóne môže byť podľa analytika jedným z faktorov pri výbere dovolenky. „Peniaze, ktoré Slováci ušetria na výmene peňazí, im znižujú výslednú cenu zahraničnej dovolenky,“ dodal Austera.