Šírenie nákazy slintačky a krívačky je vážnym zásahom do hospodárstva Slovenska. Ak by sa ochorenie rozšírilo na väčšinu územia, ohrozilo by celý poľnohospodársky aj potravinársky sektor a malo devastačné účinky, vyhlásil prezident Peter Pellegrini.

Zároveň vyzval predstaviteľov politického života, aby z témy nerobili aktivizmus a nepredháňali sa, kto koho viac skritizuje. „Všetci musíme spojiť sily a zvládnuť túto ťažkú krízu, ktorá sa šíri ďalej ako z pôvodne nakazeného územia, a robiť všetko preto, aby sme to zabrzdili. Inak bude Slovensko čeliť ťažkej kríze s dosahmi, ktoré si nevieme ani predstaviť,“ podotkol prezident.