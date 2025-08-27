Slabá spotreba bude aj naďalej brzdiť rast hrubého domáceho produktu, v roku 2025 približne o jedno percento. Domáce konsolidačné faktory opäť hrozia rastom cien a poklesom dopytu, čo sa prejaví aj na výhľade firiem, uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Neistotu prináša colná politika USA, ktorá môže zvýšiť ceny v spracovateľskom priemysle a následne aj pre spotrebiteľov, spresnil Boháček. Skrytým rizikom pre zhoršenie externých faktorov však môže byť aj domáca konsolidácia. Prijatie dodatočného zdanenia technologických gigantov pôsobiacich u nás môže viesť k stupňovaniu amerických ciel, čo by vymazalo pozitívny efekt rastu príjmov, vyhodnotil analytik.
Nedôvera slovenských spotrebiteľov sa podľa Štatistického úradu prehĺbila síce iba nepatrne, jej úroveň ale dosiahla najnižšiu hodnotu od marca 2023. Pri medzimesačnom poklese o 0,3 bodu klesol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) na -24,4. V porovnaní s hodnotou dlhodobého priemeru je aktuálne nižší o 4,5 bodu.