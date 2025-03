Čistý zisk skupiny Penta za rok 2024 dosiahol rekordnú výšku 621 miliónov eur. K rekordnému výsledku prispeli všetky hlavné spoločnosti v portfóliu skupiny, ktoré ťažili z masívnych investícií posledných rokov. Návratnosť vlastného kapitálu dosiahla výšku 16,1 percenta. Penta tak znovu potvrdila svoju dlhodobo vysokú a stabilnú výkonnosť. To sa pozitívne premietlo aj do záujmu externých investorov o spoločné investovanie prostredníctvom Penta fondu, ktorý v závere minulého roka spustil svoju činnosť v Českej republike, v marci 2025 aj na Slovensku.

„V roku 2024 sa nám podarilo dokončiť významné akvizície, najmä v zdravotníctve a realitnom developmente, ktoré nám umožnia ďalší rast v týchto segmentoch. Chcel by som poďakovať za dôveru všetkým externým investorom, ktorí sa stali súčasťou príbehu Penty. Spustenie Penta fondu výrazne prekonalo naše očakávania. Len za obdobie prvých dvoch mesiacov sa nám podarilo získať viac prostriedkov, ako bol náš celoročný cieľ. Toto výrazné posilnenie našej kapitálovej základne nám umožní rýchlejšie realizovať expanzné plány a posilní plánovaný rast nášho portfólia v budúcnosti. Spolu s našimi manažérskymi tímami sme odhodlaní investovať všetok náš kapitál do ďalšieho silného rastu a v nasledujúcich piatich rokoch plánujeme do akvizícií a rozvoja našich firiem preinvestovať viac ako dve miliardy eur,“ hovorí Iain Child, Managing Partner skupiny Penta.

Na zisku skupiny sa v roku 2024 už tradične najviac podieľala lekárenská sieť Dr.Max, nasledovaná Fortuna Entertainment Group, sieťou nemocníc Penta Hospitals, bankami a realitnými projektami.

Dr.Max vlani pokračoval v expanzii na talianskom trhu a organicky rástol aj v ďalších krajinách. S viac ako 3 000 lekárňami sa stal dvojkou na európskom trhu. Lekárenský trh v Európe čelí významnej transformácii, na ktorú Dr.Max reaguje digitalizáciou a systematickým budovaním vlastnej omnichannel distribúcie.

Spoločnosť Fortuna Entertainment Group (FEG) dosiahla vynikajúce výsledky a Penta je aj naďalej pripravená investovať do jej rozvoja prostredníctvom akvizícií a expanzie na nové trhy. Manažment FEG kladie dôraz na zvyšovanie kvality jednotlivých produktov, čím chce ďalej posilniť pozíciu Fortuny ako lídra v prevádzkovaní stávok v regióne strednej a východnej Európy.

Spoločnosť Penta Hospitals významne rozšírila svoje portfólio akvizíciou Kliniky Dr. Pírko, špičkovej nemocnice špecializovanej na ortopédiu a chirurgiu v Českej republike. Ďalej akvizíciou spoločnosti TeamPrevent-Santé, poskytovateľa prémiových a pracovných zdravotných služieb. Svoje služby starostlivosti o seniorov výrazne posilnila aj akvizíciou českých aktív skupiny Senecura a rozšírením siete Alzheimer Home.

Zdravotná poisťovňa Dôvera pokračovala v roku 2024 v ziskovom hospodárení, viedla úspešnú prepoisťovaciu kampaň a pribudlo jej až 35-tisíc nových klientov.

Výborne sa v minulom roku darilo aj spoločnosti Penta Real Estate, predovšetkým v oblasti rezidenčnej výstavby (dokončených a predaných bolo 682 bytov). Potvrdila tak pozíciu lídra v segmente prémiového a luxusného bývania a aj komerčného developmentu. Vo svojom lukratívnom portfóliu má rozsiahle pozemky v centre Prahy (oblasť Florence, Hlavní nádraží, Vítězné náměstí) a v Bratislave (projekty Southbank a Chalupkova). Penta Real Estate taktiež pripravuje expanziu aj na londýnsky realitný trh.

Celkové aktíva Penta Real Estate dosahujú hodnotu viac ako 1,7 miliardy eur, vrátane zásoby kvalitných developerských projektov na mnoho ďalších rokov.

Obe banky v portfóliu Penty, Prima banka a Privatbanka, dosiahli nadpriemerné výsledky a vykázali 24-percentný nárast čistého prevádzkového zisku. Rast bol motivovaný precenením portfólií, ako aj nárastom aktív, vkladov, klientskej základne a spravovaných aktív. Čistý zisk vo výške 42 miliónov eur bol medziročne nižší, a to predovšetkým v dôsledku opätovného zavedenia bankovej dane na Slovensku, ktorá výrazne ovplyvnila celý bankový sektor.

Mediálne portfólio skupiny Penta na Slovensku a v Českej republike presiahlo EBITDA vo výške 20 miliónov eur, čo predstavuje na klesajúcom trhu skvelý výsledok. Oba mediálne domy, News and Media Holding (NMH) a Vltava Labe Media (VLM), dokázali medziročne opäť zvýšiť svoje príjmy z onlinu, čo je dôkazom ich úspešnej digitálnej transformácie.