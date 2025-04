Vedúci predstavitelia amerických firiem varujú investorov pred dôsledkami obchodnej vojny, ktorú vyvolali clá prezidenta Donalda Trumpa. Výkazy za prvý štvrťrok sa nesú v znamení rastúcich nákladov, narušených dodávateľských reťazcov a obáv z recesie.

Viac než 90 percent doteraz zverejnených správ spoločností z indexu S&P 500 považuje Trumpove clá za vážny problém. Generálny riaditeľ spoločnosti NextEra Energy John Ketchum očakáva zvyšovanie cien v čase, keď dopyt po elektrine v USA rastie najprudšie od konca druhej svetovej vojny.

Silný hráč v oblasti energetiky a infraštruktúry GE Vernova sa obáva, že náklady porastú o 400 miliónov dolárov. Spoločnosti Halliburton a Baker Hughes upozorňujú na riziká zníženia ziskov, prerušení reťazcov a pokles cien ropy, čo môže obmedziť nové vrty. Akcie Baker Hughes klesli o 6,4 percenta po tom, čo firma oznámila možné straty do výšky 200 miliónov dolárov.

Telekomunikačné firmy ako AT&T a Verizon varujú, že clá môžu zdražiť mobilné telefóny a sieťové zariadenia. „Ak clo na telefóny bude také vysoké, ako sa tvrdí, nebudeme schopní to absorbovať,“ uviedol šéf Verizonu Hans Vestberg pre Financial Times.

Výrobca zdravotníckej techniky Boston Scientific očakáva zvýšené náklady o 200 miliónov dolárov, Johnson & Johnson uviedol číslo 400 miliónov. Výrobca spotrebného tovaru 3M hovorí o tom, že Trumpove tarify budú tento rok záťažou, no plánuje reagovať presunom výroby, optimalizáciou logistiky a zvyšovaním cien.

Stavebná spoločnosť PulteGroup uviedla, že clá zvýšia predajnú cenu nového domu v priemere o 5-tisíc dolárov. Šéf spoločnosti Ryan Marshall upozornil na rastúcu volatilitu na trhu: „Dopyt v apríli je menej predvídateľný, každý deň sa mení.“

Firmám s vysokým dlhom, ktoré už teraz zápasia so zdražovaním, spôsobujú clá vážne škrty do rozpočtu. Zhoršuje sa ich prístup k financovaniu, tvrdí Tim Metzgen z poradenskej firmy Alvarez & Marsal podľa The Telegraph. Veritelia sú opatrnejší a nároky na poskytovanie úverov rastú. Firmy čelia náročnejším preverovaniam, dlhším procesom a neistému výsledku. Pre tie najzraniteľnejšie s veľkým dlhom to môže znamenať riziko bankrotu.

Britská vláda preto reaguje a poskytuje agentúre UK Export Finance dodatočných 20 miliárd libier (23,40 mld. eur) na pomoc podnikom zasiahnutým clami. Partnerka spoločnosti Begbies Traynor Julie Palmer ale varuje pred rozmachom tzv. „zombie firiem“, ktoré drží nad vodou len recyklovaný dlh. Firmy si často refinancujú staré záväzky novými úvermi, no ak im banky nepožičajú, sú odkázané na predaj aktív alebo rezervy. Bez dostatočných zdrojov nasleduje reštrukturalizácia.

Príkladom je reťazec Boohoo, ktorý nedávno premenoval svoju značku na Debenhams a musí splatiť revolvingový úver vo výške 125 miliónov libier (146,23 mld. eur) do roku 2026. Okrem ciel čelí aj problémom so spotrebou.

Ďalším problémom je, že vyššie náklady na financovanie ohrozujú schopnosť firiem investovať, čo môže brzdiť hospodársky rast. Najviac sú zraniteľné tie podniky, ktoré časť tržieb generujú v USA.