Začiatok roka je pre mnohých Slovákov časom plánovania dovolenky, pričom silné euro môže ovplyvniť výber destinácie. Podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho euro posilnilo voči viacerým menám, čo znamená, že Slováci môžu za svoje peniaze získať viac zahraničnej meny.

Turecko, ktoré je obľúbenou destináciou Slovákov, zaznamenalo výrazné oslabenie svojej meny. Euro sa voči tureckej líre posilnilo o 16 percent od začiatku roka 2024, čo robí Turecko atraktívnejším pre dovolenkujúcich. Podobne, euro posilnilo aj voči brazílskemu realu a japonskému jenu, čo môže motivovať turistov k návšteve týchto krajín. Naopak, dovolenky v USA, Spojených arabských emirátoch a Poľsku môžu byť drahšie kvôli silnejšiemu doláru a zlotému.

Nemky upozorňuje, že kurz nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim náklady na turizmus. Dôležitú úlohu zohráva aj inflácia v daných krajinách. Napríklad, hoci euro posilnilo voči tureckej líre, vysoká inflácia v Turecku zvýšila ceny pre obyvateľov eurozóny o 22 percent.

Pri zohľadnení kurzových zmien a inflácie by dovolenka mohla byť podľa analytika najlacnejšia v Brazílii, kde by ceny mohli byť o 8,5 percenta nižšie oproti minulému roku. Lacnejšie by mohli byť aj destinácie ako Južná Kórea, Nový Zéland, Maďarsko a Švédsko. Naopak, drahšie dovolenka pri medziročnom porovnaní kurzových zmien spolu s infláciou vychádza v Turecku.