Talianska vláda definitívne schválila projekt v hodnote 13,5 miliardy eur na výstavbu mosta v Messinskom prielive, ktorý prepojí pevninskú časť krajiny so Sicíliou. Pôjde o najdlhší visutý most na svete a bude schopný odolávať silnému vetru aj zemetraseniam v tomto regióne ležiacom na dvoch tektonických platniach. Dokončený by mal byť v roku 2032.

Predbežné práce by sa mohli začať už počas tohto leta a stavebné práce budúci rok. Most bol navrhnutý s dvoma železničnými koľajami uprostred a tromi jazdnými pruhmi na oboch stranách. Dve mostné veže budú vysoké 400 metrov a visuté rozpätie mosta bude 3,3 kilometra. Vláda verí, že výstavba diela prinesie do dvoch chudobných regiónov Talianska - Sicílie a Kalábrie - hospodársky rast a pracovné príležitosti. Malo by ich byť niekoľko desiatok tisíc.

Projekt však vyvolal medzi miestnymi obyvateľmi protesty v súvislosti s vplyvom na životné prostredie a vysokými nákladmi. Podľa kritikov by tieto peniaze mohli byť využité lepšie.

Pokusov o vybudovanie mosta spájajúceho taliansku pevninu so Sicíliou bolo už niekoľko a prvé plány na takúto výstavbu boli vypracované už pred viac ako päťdesiat rokmi. Predchádzajúci projekt v roku 2013 zrušili v rámci úsilia o zníženie štátnych výdavkov a verejného dlhu.

Kabinet na konci júna oznámil, že sa bude snažiť presadiť, aby bol zaradený do obranných výdavkov. Náklady na stavbu by sa tak mohli zarátať do záväzku minúť päť percent HDP na obranné výdavky ročne, na čom sa lídri členských štátov NATO dohodli na júnovom summite v holandskom Haagu. Z piatich percent celkových výdavkov do obrany môžu členské štáty minúť 1,5 percenta na iné projekty spojené s obranou vrátane infraštruktúrnych.