Britský energetický koncern Shell odhaduje, že celosvetový dopyt po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) sa do roku 2040 zvýši približne o 60 percent, a to najmä vďaka hospodárskemu rastu v Ázii, vplyvu umelej inteligencie a úsiliu o zníženie emisií v ťažkom priemysle a doprave. Globálny dopyt po LNG do roku 2040 pravdepodobne dosiahne 630 až 718 miliónov ročne.

Tom Summers, senior viceprezident spoločnosti Shell pre marketing a obchodovanie s LNG tvrdí, že svet bude potrebovať viac plynu na výrobu energie, vykurovanie a chladenie, priemysel a dopravu, aby splnil ciele rozvoja a dekarbonizácie.

Na uspokojenie rastúceho dopytu, najmä v Ázii vrátane Číny, ktorá je najväčším dovozcom komodity na svete, by malo byť do roku 2030 podľa správy k dispozícii viac ako 170 miliónov ton jej nových dodávok. Najväčším svetovým vývozcom LNG sú Spojené štáty, ktoré by mali v nasledujúcich rokoch zodpovedať za podstatný nárast dodávok na medzinárodný trh. Shell odhaduje, že do roku 2030 dosiahnu 180 miliónov ton ročne a budú predstavovať tretinu globálnych dodávok.