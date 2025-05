Zločinecký syndikát La Cosa Nostra tvorí v Spojených štátoch päť vplyvných klanov, ktoré medzi sebou bojujú o peniaze a moc. Kybernetické zločiny v Severnej Kórei fungujú na podobnom princípe. Jediným rozdielom je, že ich ovláda iba jedna „rodina“, ktorej hlavou je samotný vodca krajiny – Kim Čong-un.

Spoločnosť DTEX sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou. V najnovšej správe analyzovala štruktúru rozsiahleho a prosperujúceho IT syndikátu Severnej Kórey. Jeho jadrom sú skúsení „ítečkári“, ktorým sa úspešne darí infiltrovať spoločnosti z rebríčka Fortune 500.

Zločinecký syndikát KĽDR má chápadlá po celom svete. Jeho členovia kradnú identitu americkým občanom, za ktorých sa potom vydávajú, aby v európskych a amerických firmách získali prácu na diaľku v IT oddeleniach. Svoje výplaty potom posielajú späť do Severnej Kórey, kde financujú Kimove jadrové zbrane a balistické rakety.

IT pracovníci sú len jednou vetvou kybernetického kartelu. Získané informácie totiž zdieľajú so severokórejskými skupinami označenými hlavičkou „pokročilá trvalá hrozba“ (APT). Tie operujú pod vedením Kórejskej ľudovej armády. Podľa odhadov OSN generujú IT pracovníci každoročne 250 až 600 miliónov dolárov, zatiaľ čo APT skupiny už ukradli kryptomeny v hodnote najmenej tri miliardy dolárov. „Je to mafia,“ povedal pre Fortune vyšetrovateľ Michael „Barni“ Barnhart, ktorý sa v rámci DTEXu špecializuje na KĽDR.

Rovnako ako mafia, aj severokórejský syndikát využíva na motiváciou IT pracovníkov strach a násilie. Podľa M. Barnharta ich ale poháňa aj vôľa prežiť: „Motiváciou nie je ideológia, ale materiálne potreby: jedlo, bývanie, zdravotná starostlivosť a vzdelanie pre členov rodiny. Lojalita nie je hlavným hnacím motorom. Je ním prežitie.“

V priemere si „IT mafiáni“ môžu ponechať menej než 20 percent zárobku, z ktorého financujú navyše aj vybavenie a servery. V jednom zdokumentovanom prípade si pracovník za mesiac zarobil päťtisíc dolárov, no nechať si mohol iba 200.

Niektorí zakladatelia malých amerických technologických firiem o syndikáte vedia. Keďže sa boja, aby náhodou niektorého z členov nezamestnali, vymysleli kreatívne riešenie. Kandidátov začali počas pohovorov žiadať, aby sa vysmiali Kimovej inteligencii alebo váhe. IT pracovníci zo Severnej Kórey by si to totiž voči vodcovi nikdy nedovolili.