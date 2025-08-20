Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una kritizovala prezidenta Južnej Kórey I Če-mjonga, ktorý navrhol viaceré kroky na zmiernenie napätia medzi krajinami.

Kim Jo-čong povedala, že I nie je schopný zmeniť chod dejín, a opätovne odsúdila vojenské cvičenia Južnej Kórey a Spojených štátov.

Juhokórejský prezident už skôr oznámil, že bude rešpektovať politický systém KĽDR a nebude sa usilovať o zjednotenie krajiny pohltením severného suseda. Takisto sa zaviazal podniknúť kroky na obnovenie pozastaveného medzikórejského vojenského paktu z roku 2018.

Kimova sestra v reakcii na návrhy uviedla, že prezident I sa od nástupu do funkcie snaží vytvoriť dojem zmeny postoja ku KĽDR, ale jeho „skutočný konfrontačný zámer“ nemožno skryť.

KK44 Hanoj - Na archívnej snímke z 2. marca 2019 Kim Jo-džong, sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v Hanoji. Kim Jo-čong, sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, v nedeľu 1. augusta 2021 varovala Južnú Kóreu, že ak uskutoční plánované spoločné vojenské cvičenie so Spojenými štátmi, poškodí to odhodlanie lídrov oboch Kóreí obnoviť vzájomnú dôveru. FOTO TASR/AP FILE - In this March 2, 2019, file photo, Kim Yo Jong, sister of North Korean leader Kim Jong Un, attends a wreath-laying cerem
