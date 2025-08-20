Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una kritizovala prezidenta Južnej Kórey I Če-mjonga, ktorý navrhol viaceré kroky na zmiernenie napätia medzi krajinami.
Kim Jo-čong povedala, že I nie je schopný zmeniť chod dejín, a opätovne odsúdila vojenské cvičenia Južnej Kórey a Spojených štátov.
Juhokórejský prezident už skôr oznámil, že bude rešpektovať politický systém KĽDR a nebude sa usilovať o zjednotenie krajiny pohltením severného suseda. Takisto sa zaviazal podniknúť kroky na obnovenie pozastaveného medzikórejského vojenského paktu z roku 2018.
Kimova sestra v reakcii na návrhy uviedla, že prezident I sa od nástupu do funkcie snaží vytvoriť dojem zmeny postoja ku KĽDR, ale jeho „skutočný konfrontačný zámer“ nemožno skryť.