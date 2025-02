Tento rok dostanú seniori 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za minulý rok. Pre starobných dôchodcov bude penzia v sume 667,30 eura, čo je zvýšenie o 61 eur. Každý penzista dostane 13. dôchodok v rovnakej sume v danej kategórii dôchodku bez ohľadu na to, aký vysoký ho poberá.

Pre seniorov na predčasnej penzii bude 13. dôchodok takisto na úrovni 667,30 eura. Invalidní penzisti s mierou invalidity nad 70 percent ho dostanú vo výške 548,50 eura a pri invalidite do 70 percent to bude 301,40 eura. Poberateľom vdovskej penzie bude vyplatený 13. dôchodok v hodnote 363,20 eura a v prípade ľudí poberajúcich vdoveckú penziu to bude 300 eur. Poslednou kategóriou je sirotský dôchodok, poberatelia obdržia 300 eur. Na 13. penzie pôjde 911 miliónov eur.

„Sociálna poisťovňa v súlade s platnou legislatívou vyplatí 13. dôchodky automaticky. Klienti a dôchodcovia nemusia o nič žiadať. Automaticky priznáme a vyplatíme 13. dôchodky v termínoch riadnych dôchodkových dávok za december 2025,“ uzavrel generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.