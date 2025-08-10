Akákoľvek dohoda medzi Spojenými štátmi a Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine musí zahŕňať aj Kyjev a Európsku úniu, uviedla v nedeľu šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Oznámila zároveň, že na pondelok zvolala mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Únie.

Prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump sa stretnú v americkom štáte Aljaška v piatok 15. augusta v snahe vyriešiť triapolročnú vojnu na Ukrajine. Európski predstavitelia zdôrazňujú, že súčasťou rozhovorov musí byť aj Ukrajina.

„Prezident Trump má pravdu v tom, že Rusko musí ukončiť svoju vojnu proti Ukrajine. USA majú moc prinútiť Rusko, aby rokovalo seriózne. Akákoľvek dohoda medzi USA a Ruskom musí zahŕňať Ukrajinu a EÚ, pretože je to záležitosť bezpečnosti Ukrajiny a celej Európy,“ uviedla Kallasová v nedeľňajšom vyhlásení.

„V pondelok zvolám mimoriadne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, aby sme prediskutovali naše ďalšie kroky,“ informovala s tým, že rozhovory sa budú konať online.

„Keď pracujeme na udržateľnom a spravodlivom mieri, medzinárodné právo je jasné: všetky dočasne okupované územia patria Ukrajine,“ dodala Kallasová a varovala, že prípadná dohoda nesmie byť odrazovým mostíkom pre ďalšiu ruskú agresiu proti Ukrajine, transatlantickej aliancii a Európe.

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff si podávajú ruky počas stretnutia v Moskve 6. augusta 2025.
