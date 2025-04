Švajčiarska centrálna banka by do svojich rezerv nemala kupovať kryptomenu bitcoin. Podľa agentúry Reuters to v piatok (25. 4.) uviedol šéf tejto inštitúcie Martin Schlegel. Kryptomeny podľa neho nespĺňajú požiadavky na zahrnutie do rezerv centrálnej banky, napríklad popri zlate. Schlegel tak reagoval na kampaň zástancov kryptomien, ktorí sa snažia iniciovať referendum o zmene ústavy. Tá by podľa nich mala vyžadovať, aby v rezervách bol aj bitcoin.

„Kryptografia v súčasnosti nemôže spĺňať požiadavky na naše menové rezervy," povedal Schlegel.

Zástancovia kryptomien podľa Reuters argumentujú, že by banka mala bitcoin držať ako poistku proti rastúcim globálnym ekonomickým rizikám. V dôsledku otrasov vyvolaných clami amerického prezidenta Donalda Trumpa je podľa nich pre centrálnu banku dôležité diverzifikovať rezervy.

Podľa Schlegela však centrálna banka potrebuje mať kedykoľvek možnosť nakupovať a predávať svoje aktíva. Kryptomeny ale zvyčajne vykazujú „veľmi, veľmi vysoké" výkyvy hodnoty, povedal Schlegel. Podľa neho to vyvoláva pochybnosti o ich schopnosti udržať hodnotu menových rezerv SNB.

Guvernér Českej národnej banky Aleš Michl vo februárovom rozhovore pre Financial Times povedal, že bankovej rade predloží plán investícií do bitcoinu. Podľa neho by bitcoiny nakoniec mohli mať na celkových rezervách banky, ktoré teraz predstavujú 140 miliárd eur, podiel až päť percent. Neskôr to podmienil nutnosťou podrobnej analýzy.

Proti Michlovmu plánu sa vzápätí postavila prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. Uviedla, že bankové rezervy musia byť likvidné a bezpečné a nemali by byť zaťažené podozrením na pranie špinavých peňazí či ďalšie kriminálne aktivity.