Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall zvažuje možnosť premeny závodu Volkswagenu v meste Osnabrück na vojenskú výrobu. Generálny riaditeľ Rheinmetallu Armin Papperger uviedol, že automobilka hľadá nové spôsoby využitia tohto závodu, pričom jednou z možností je aj jeho predaj.

A. Papperger po predstavení prognózy silného rastu predaja na rok 2025 vyhlásil, že Rheinmetall by mohol prispôsobiť niektoré z automobilových závodov na výrobu obranných systémov. Nevylúčil ani kúpu výrobných kapacít od automobiliek, ak by boli splnené isté podmienky.

Továrne na tanky si podľa neho vyžadujú špeciálne konštrukčné prvky, ako sú žeriavy s vysokou nosnosťou. Investície do nových lokalít by boli odôvodnené len v prípade dostatočného počtu objednávok, napríklad na bojové vozidlo pechoty Lynx.

„Potom môžete zvážiť, či by sa závod ako Osnabrück, ktorý považujem za veľmi vhodný, dal využiť,“ povedal A. Papperger podľa Daily Sabah.

Volkswagen už v decembri oznámil, že skúma alternatívne scenáre budúceho využitia závodu, čo vyvolalo očakávania, že by ho mohli predať. To by mohlo ochrániť pracovné miesta a zároveň znížiť náklady na reštrukturalizáciu automobilky.

Nemecké obranné spoločnosti sa snažia rozšíriť svoje kapacity, keďže Európa sa pripravuje na výrazné zvýšenie výdavkov na obranu. Tento trend už vedie k presunu pracovnej sily z problémového automobilového priemyslu do zbrojárskeho sektora.

A. Papperger potvrdil, že Rheinmetall je v pravidelnom kontakte s Volkswagenom v rámci ich súčasnej spolupráce na výrobe vojenských nákladných vozidiel. „Jedno je jasné: predtým, než v Nemecku postavím novú továreň na tanky, sa na túto možnosť určite pozrieme,“ povedal.