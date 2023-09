Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby Afrike pomohlo stať sa „superveľmocou obnoviteľnej energie“.

Vyhlásil to počas Afrického klimatického samitu, ktorého cieľom je pritiahnuť investície do projektov na boj proti globálnemu otepľovaniu.

„Obnoviteľná energia by mohla Afrike rozhodujúcim spôsobom pomôcť, no musíme sa postarať o to, aby nezostalo iba pri slovách,“ zdôraznil Guterres počas samitu a požiadal najmä lídrov krajín skupiny G20, ktorí sa stretnú cez víkend v Indii, aby sa k boju proti klimatickej zmene postavili zodpovedne.

Snahy o zníženie množstva emisií uvoľňovaných do atmosféry však môže hatiť iná oblasť života – doprava. Tá podľa Úradu na ochranu životného prostredia Spojených štátov v roku 2021 vyprodukovala takmer tretinu (29 percent) emisií skleníkových plynov.

Západné krajiny sa snažia výrazne znížiť množstvo emisií produkovaných dopravou a usilujú sa z ciest vytlačiť autá so starnúcimi a neekologickými motormi, no tie namiesto na šrotoviskách často skončia v Afrike, kde potom jazdia ešte niekoľko rokov.

Vyplýva to zo správy o predaji ojazdených vozidiel zverejnenej Programom Organizácie Spojených národov pre životné prostredie ešte v roku 2020 po tom, ako 15 afrických krajín ohlásilo sprísnenie emisných noriem pre vozidlá. Vývoz ekologicky nevyhovujúcich vozidiel do Afriky však napriek tomu pokračuje.

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu dopravy, preto na území jej členských štátov bude od roku 2035 platiť úplný zákaz predaja vozidiel s benzínovým a naftovým pohonom.

Zákaz sa však bude týkať výhradne predaja nových vozidiel a nedotkne sa prevádzky ani predaja ojazdených vozidiel. V Spojenom kráľovstve má rovnaký zákaz vstúpiť do platnosti už v roku 2030.