Vo všeobecnosti platí, že nie je dobrý nápad, aby sa podriadení a nadriadení stali kamarátmi. Osobný vzťah totiž môže situáciu na pracovisku skomplikovať. Najmä vtedy, keď príde čas prijať ťažké rozhodnutia. Pre portál CNBC to prezradila kariérna koučka Phoebe Gavinová.

Ak by šéf firmy vášmu nadriadenému prikázal, aby vás vyhodil, tak by to urobil. „Možno počas toho bude na Zoome plakať, no buďte si istý, že tú výpoveď dostanete,“ dodala Gavinová. Môže to znieť tvrdo, ale tak to jednoducho v práci chodí.

Vedenie pracoviska je zodpovedné za výsledky a tie súvisia aj s výkonnom zamestnancov. Priateľstvá na pracovisku môžu viesť k zaujatosti, ktorá tieto výsledky ovplyvní. Mnohí pracujúci Američania to vidia rovnako.

Až traja z piatich veria, že zamestnanci, ktorí sa so svojimi nadriadenými kamarátia, sa majú na pracovisku lepšie než tí, ktorí sa vzťah snažia držať v profesionálnej rovine. Vyplynulo to z prieskumu firmy Spherion z roku 2015.

Priateľstvá medzi šéfmi a zamestnancami sú podľa Gavinovej predurčené k tomu, aby spôsobovali problémy. Skôr či neskôr príde čas, keď sa nadriadený bude musieť rozhodnúť buď v prospech kamaráta-podriadeného, alebo v prospech firmy.

Aby ste sa takýmto nepríjemným situáciám vyhli, Gavinová radí, aby ste vzťah s nadriadeným založili výhradne na vašom pracovnom výkone. Osobné sympatie musia ísť bokom. Medziľudské vzťahy sú na pracovisku dôležité, no nemôžu tvoriť základ vášho profesionálneho vzťahu so šéfom či kolegami. „Základom musí byť váš výkon,“ uzavrela Gavinová.