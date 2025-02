Poslanec Roman Malatinec v utorok oznámil odchod zo strany Hlas-SD. Pridáva sa k mimoparlamentnej Národnej koalícii pod vedením Rudolfa Huliaka a deklaruje podporu programovému vyhláseniu vlády.

Šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok jeho rozhodnutie rešpektuje, no minister školstva Tomáš Drucker priznal, že je prekvapený. „Nečakal som to, rovnako sú zaskočení aj ďalší kolegovia,“ uviedol. Nechcel špekulovať o rekonštrukcii vlády a zmene ministerských postov pred očakávaným nástupom Richarda Rašiho do čela parlamentu.

Nepotvrdil ani, že by R. Rašiho na poste ministra investícií mal nahradiť súčasný podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec.