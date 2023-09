Šéf britského ropného gigantu BP Bernard Looney odstúpil z funkcie v súvislosti so svojimi osobnými vzťahmi na pracovisku. Oznámila to firma. Dodala, že do jej čela sa zatiaľ postaví finančný riaditeľ Murray Auchincloss.

Spoločnosť BP uviedla, že začala nové vyšetrovanie údajných Looneyho osobných vzťahov na pracovisku. „Pán Looney dnes firmu informoval, že teraz uznáva, že vo svojich skorších vyhláseniach nebol úplne transparentný. Neposkytol podrobnosti o všetkých svojich osobných vzťahoch,“ dodala.

Firma Looneyho osobné vzťahy na pracovisku vyšetrovala už v minulom roku. Vtedy dospela k záveru, že nedošlo k žiadnemu porušeniu jej interných pravidiel.

Looney, ktorému je teraz 53 rokov, sa do čela BP postavil vo februári 2020. Firma si po jeho nástupe do funkcie stanovila za cieľ, že do roku 2050 dosiahne nulové čisté emisie, napísala agentúra Reuters.