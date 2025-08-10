Črevný mikrobióm – súbor baktérií, húb a vírusov v našich črevách – má zásadný vplyv na imunitu, trávenie aj psychickú pohodu. Moderná západná strava ho často narúša, najmä v dôsledku konzumácie ultraspracovaných potravín a nápojov. Odborníci podľa The Telegraph upozorňujú, že aj to, čo pijeme, môže výrazne ovplyvniť naše črevné zdravie.
Balený ľadový čaj
Priemyselne vyrábané ľadové čaje obsahujú veľa cukru, umelých sladidiel, emulgátorov a aróm, ktoré môžu narušiť rovnováhu mikrobiómu.
Odporúčanie: pripraviť si domácu verziu z čerstvo vylúhovaného čaju, citrónu, mäty alebo kúskov ovocia.
Sýtené nápoje
Sladené aj nesladené sýtené nápoje sú spájané s horším zdravím čriev. Cukor podporuje množenie škodlivých baktérií, umelé sladidlá môžu poškodzovať prospešné mikróby.
Odporúčanie: ako alternatívu odborníci odporúčajú kombuchu alebo vodný kefír, ktoré obsahujú živé kultúry.
Nie je hlad ako hlad. Vedci rozlišujú tri typy a odporúčajú, ako zostať dlhšie sýty
Ovsené mlieko
Hoci má povesť zdravej náhrady mlieka, pri jeho výrobe sa odstraňuje vláknina a pridávajú sa rastlinné oleje a emulgátory.
Odporúčanie: pre väčšinu ľudí je lepšou voľbou plnotučné kravské mlieko v malom množstve alebo fermentované mliečne výrobky, napríklad kefír.
Proteínové nápoje
Mnohé komerčné proteínové nápoje obsahujú prísady, umelé arómy a sladidlá.
Odporúčanie: pripraviť si ich doma z kvalitného proteínového prášku, mlieka, ovocia a kakaa, prípadne pridať vaječný žĺtok.
Ovocné džúsy
Hoci pôsobia zdravo, sú „cukrovou bombou“ bez vlákniny. Výskumy ich spájajú so zápalom čriev a narušením črevnej bariéry.
Odporúčanie: namiesto džúsu zaradiť kefír, ktorý obsahuje desiatky prospešných kmeňov baktérií a vysoký obsah bielkovín.
Za bežný nákup najviac platia Švajčiari. Bratislavská 4-členná rodina potrebuje 2 773 eur
Ležiak
Má síce menej alkoholu než tvrdý alkohol, ale vysoký obsah cukru, ktorý poškodzuje mikrobióm.
Odporúčanie: ak už piť pivo, tmavé pivá obsahujú viac polyfenolov, no aj tie len príležitostne; alternatívou je nealkoholické pivo s nízkym obsahom cukru.
Tmavé destiláty
Whisky, brandy či rum majú vysoký obsah kongenérov, ktoré zhoršujú zápaly čriev.
Odporúčanie: menej škodlivou možnosťou je tequila alebo mezcal z agáve, ktoré obsahujú prebiotickú vlákninu inulín.