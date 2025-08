Schodok štátneho rozpočtu SR v júli narástol na súhrnných 3,64 miliardy eur (január až júl). V priebehu samotného mesiaca sa „sekera“ zvýšila o viac než pol miliardy. Pred rokom to bolo počas prvého letného mesiaca asi o 180 miliónov eur viac, uviedol hlavný ekonóm ČSOB

Marek Gábriš.

Upozornil, že dôležitejšie je skôr percento plnenia oproti plánu. Na celý rok je plánovaný deficit 6,278 miliardy eur, ku koncu júla bol dosiahnutý na takmer 58 percent. Pred rokom to bolo voči plánovanému schodku na úrovni 55 percent. Keďže celoročný schodok bol vlani napokon nižší, tak voči realite to bolo v danom mesiaci pred rokom na úrovni takmer 66 percent.

Hotovostný schodok centrálneho rozpočtu však bol v roku 2024 napokon nižší najmä pre vyššie ako odhadované príjmy. A to najmä nedaňové, ako sú vyššie vybrané administratívne poplatky, dividendy alebo odvody z hazardných hier. Minulý rok do rozpočtu pritiekli najmä vyššie ako rozpočtované prostriedky z EÚ, a to až o dve miliardy eur.

„Nie je isté, či sa tento rok zopakuje rovnaký scenár. Zároveň to poukazuje, ako nám prostriedky EÚ pomáhajú na príjmovej stránke a podporujú našu ekonomiku,“ podčiarkol analytik.

Dodal, že príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júla na úrovni 13,53 miliardy eur, čo je asi 49 percent zo schváleného plánu. Výdavky boli v hotovostnom vyjadrení 17,16 miliardy eur, a teda boli na úrovni 50,6 percenta schváleného rozpočtu.

Na príjmovej stránke je kľúčové najmä napĺňanie daňových príjmov. Odráža sa v ňom jednak schopnosť naplniť plán, ako aj aktuálny ekonomický vývoj. Daňové príjmy boli ku koncu júla na úrovni 53,2 percenta voči celoročnému plánu.