Saudská Arábia a India zostali najväčšími odberateľmi ruského vykurovacieho oleja a vákuového plynového oleja. V júli doviezla Saudská Arábia 1,1 milióna ton vykurovacieho oleja a VGO, čo predstavuje mierny nárast oproti júnu. India zvýšila dovoz o 65 percent na približne 600-tisíc ton po tom, ako sa v júni objem prudko prepadol.
Údaje obchodníkov ukazujú, že po zavedení embarga Európskej únie na ruské ropné produkty sa hlavnými trhmi stali ázijské krajiny a štáty Blízkeho východu. Výraznými odberateľmi boli aj Singapur a Turecko.
Dovoz vykurovacieho oleja a VGO je lacnejšou alternatívou k rope Urals. Samotný dovoz ruskej ropy do Indie však v júli klesol približne o štvrtinu, keďže zľava na túto surovinu sa znížila.