Jedinou slovenskou univerzitou v najnovšom vydaní ARWU, známom aj ako Šanghajský rebríček, je Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá si udržala minuloročné umiestnenie medzi 901. až tisícou pozíciou. Najlepšou univerzitou na svete je opäť Harvard.
„Rebríček má mimoriadne náročné kritériá, veľkú časť hodnotenia tvoria napríklad držitelia Nobelových cien alebo Fieldsových medailí, ktorých sme na našej univerzite v sledovanom období nemali,“ uviedol rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
Šanghajský rebríček hodnotí viac ako 2 500 vzdelávacích inštitúcií, z ktorých sa na zoznam najlepších univerzít sveta dostane tisíc. Orientuje sa najmä na hodnotenie vedy a výskumu cez šesť ukazovateľov vrátane počtu absolventov a výskumníkov s Nobelovou cenou alebo Fieldsovou medailou. Ďalšími ukazovateľmi sú počet výskumníkov so statusom vysokocitovaného výskumníka, počet publikácií v časopisoch Nature a Science, počet publikácií indexovaných v Science Citation Index-expanded a Social Science Citation Index, ako aj akademický výkon per capita.