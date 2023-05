Európska komisia vo štvrtok schválila prevzatie druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse väčším domácim konkurentom UBS. Komisia to uviedla v tlačovej správe.

Banka Credit Suisse sa v marci dostala do vážnych problémov, pri ktorých začala ohrozovať finančnú stabilitu globálneho bankového sektora. Do veci vstúpila švajčiarska vláda, centrálna banka a regulačné orgány, ktoré dojednali záchranu banky v podobe jej prevzatia rivalom UBS. Ten dúfa, že dohodnutú transakciu zavŕši do konca júna.

„Komisia zistila, že toto spojenie výraznejšie neobmedzí hospodársku súťaž na trhoch v Európskom hospodárskom priestore, kde sa aktivity bánk prekrývajú,“ uviedla Európska komisia. „Komisia najmä zistila, že zlúčená skupina bude na všetkých týchto trhoch ďalej čeliť výrazným konkurenčným tlakom zo strany viacerých rivalov, vrátane niekoľkých veľkých globálnych bánk,“ dodala.