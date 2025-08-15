Letiskový personál spoločnosti Azul Handling, ktorá patrí spoločnosti Ryanair, začal v piatok na hlavných letiskách v Španielsku štrajkovať za vyššie mzdy a lepšie podmienky. Protest má trvať do nedele, následne sa má opakovať každú stredu, piatok, sobotu a nedeľu do konca roka, ak firma neustúpi.

V sobotu sa pridajú aj zamestnanci spoločnosti Menzies, ktorí plánujú protestovať cez víkendy do konca augusta. Prevádzkovateľ Aena informoval, že letiská zatiaľ zaznamenali len menšie meškania. Minimálne služby počas štrajku sú v Španielsku zákonom povinné, čo odbory UGT označujú za obmedzenie práva na protest a vinia vedenie Azul Handling z jeho porušovania.

Ďalšie dôležité správy

AZ5 Everett - Na snímke zemestnanci amerického výrobcu lietadiel Boeing počas štvrtého dňa štrajku v americkom meste Everett vo Washingtone 16. septembra 2024. Štrajk viac ako 30.000 zamestnancov amerického výrobcu lietadiel Boeing v továrňach na západnom pobreží USA pokračuje v pondelok už štvrtý deň. Vyjednávači spoločnosti a odborov majú v utorok 17. septembra 2024 obnoviť rozhovory o pracovnej zmluve pod dohľadom amerických federálnych mediátorov. FOTO TASR/AP Boeing workers wave picket sig
Neprehliadnite

V Boeingu sa opäť štrajkuje. Tisícky zamestnancov odmietli kolektívnu zmluvu