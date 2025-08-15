Letiskový personál spoločnosti Azul Handling, ktorá patrí spoločnosti Ryanair, začal v piatok na hlavných letiskách v Španielsku štrajkovať za vyššie mzdy a lepšie podmienky. Protest má trvať do nedele, následne sa má opakovať každú stredu, piatok, sobotu a nedeľu do konca roka, ak firma neustúpi.
V sobotu sa pridajú aj zamestnanci spoločnosti Menzies, ktorí plánujú protestovať cez víkendy do konca augusta. Prevádzkovateľ Aena informoval, že letiská zatiaľ zaznamenali len menšie meškania. Minimálne služby počas štrajku sú v Španielsku zákonom povinné, čo odbory UGT označujú za obmedzenie práva na protest a vinia vedenie Azul Handling z jeho porušovania.