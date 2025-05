Nízkorozpočtové cestovanie zažilo v poslednom desaťročí obrovský boom. Je ťažké si z hľadiska leteckej dopravy predstaviť lacnejšiu možnosť, než je Ryanair, ktorý ponúka lety v cene už od 7,99 eura. Nedávno sa sociálnymi sieťami začali šíriť informácie, že írsky dopravca čoskoro predstaví ešte lacnejšie letenky. Majú sa totiž vzťahovať na špeciálne nové miesta. Kto si ich zakúpi, bude musieť celý let absolvovať postojačky.

Cestujúci by mali k dispozícii „sedadlá na státie“, ktoré by tvarom pripomínali vertikálne namontované cyklistické sedlá s operadlom. Počas vzletu, pristátia a turbulencií by sa museli pripútať bezpečnostnými postrojmi. Väčšiu stabilitu mali poskytnúť zvislé tyče pripevnené o strop lietadla. Ide o veľmi kompaktné riešenie, vďaka ktorému by letecké spoločností dokázali prepraviť viac cestujúcich.

Sedadlá má Ryanairu podľa príspevkov na sociálnych sieťach dodať taliansky výrobca Aviointeriors. Nízkonákladový prepravca má nové miesta na státie začať ponúkať už od roku 2026. Ryanair však pre portál Euronews potvrdil, že žiadnu takúto novinku zavádzať neplánuje. Aviointeriors síce v roku 2012 naozaj vytvorila model stojaceho sedadla Skyrider, no má ísť iba o konceptuálny prototyp. „Nepatrí do našej aktuálnej ponuky produktov,“ dodala firma.

Hoci žiadna letecká spoločnosť zatiaľ nepotvrdila plány na zavedenie miest na státie, v princípe by na veľmi krátke vzdialenosti mohli fungovať. Sedadlá od Aviointeriors už prešli predbežnými bezpečnostnými testami, ktoré ukázali, že „prežijú“ aj núdzové pristátie a sú vhodné na rýchlu evakuáciu. Z čisto bezpečnostného hľadiska by teda splnili prísne normy agentúr, akou je Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA).