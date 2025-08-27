Generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary uviedol, že aerolinky cez zimnú sezónu nerozšíria aktivity v Belgicku, najmä pre zvýšenú daň z letov.
Ryanair už skôr kritizoval zvýšenie nástupného poplatku na päť eur pre lety dlhšie ako 500 kilometrov, pričom Brusel vyzval, aby „zrušil idiotské rozhodnutie, ktoré prinúti cestujúcich platiť o 150 percent vyššiu daň“.
Nový zákon upravuje harmonizáciu palubnej dane pre letenky, čo znamená, že desaťeurové cestovné pre lety do 500 kilometrov sa zachová, zatiaľ čo pre trasy nad 500 kilometrov sa zvyšuje na päť eur z pôvodných dvoch alebo štyroch eur.
Ryanair už opustil bruselské letisko Zaventem ako svoju hlavnú základňu pre vysoké prevádzkové náklady a upozornil, že zvýšenie dane z letov z neho urobí „najhoršie fungujúce letisko v Belgicku“ s tým, že taxa poškodí dopravnú sieť, pracovné miesta a lokálnu ekonomiku.
O'Leary zdôraznil, že 150-percentné zvýšenie dane je hlavnou prekážkou ďalšieho rastu aeroliniek v krajine. „Belgicko robí svoj cestovný ruch ešte menej konkurencieschopným v porovnaní s inými krajinami EÚ,“ povedal, vyzývajúc belgických politikov, aby nasledovali príklad Švédska, Albánska, Talianska a Maďarska, ktoré obdobné dane zrušili.