Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair bude od 3. novembra požadovať, aby všetci jej cestujúci mali palubnú vstupenku v digitálnej podobe. Znamená to, že už si ju nebudú môcť stiahnuť a pri kontrole pred nástupom do lietadla ju predkladať vytlačenú na papieri, píše server Daily Mail.
„Končíme s papierovými palubnými vstupenkami," povedal šéf Ryanairu Michael O´Leary. Až 90 percent cestujúcich podľa neho už využíva tie digitálne v aplikácii spoločnosti. „Chceme, aby túto technológiu vo svojom šikovnom telefóne používal každý zákazník," povedal O´Leary, podľa ktorého toto opatrenie cestovanie zjednoduší a ľudia budú mať všetky doklady na let aj informácie o ňom na jednom mieste. Ryanair tiež tvrdí, že sa takto ušetrí 300 ton papiera ročne. Na lety do Maroka a po nejaký čas aj do Albánska budú naďalej potrebné vytlačené boarding passy.
Ak sa niekomu stane, že cestou na letisko telefón stratí alebo sa mu vybije, vydá mu Ryanair náhradnú papierovú palubnú vstupenku. Avšak len vtedy, ak sa takýto zákazník ešte pred príchodom na letisko registroval online. U tejto leteckej spoločnosti platí, že cestujúci, ktorí takzvaný check-in neprevedú cez internet, za registráciu na letisku musia zaplatiť.
Daily Mail uvádza, že O’Leary tiež nedávno oznámil, že Ryanair zvýši príplatky pre svojich zamestnancov, ktorí pristihnú cestujúcich, už sa snaží dostať na palubu lietadla batožinu s väčšími ako povolenými rozmermi. Doteraz si takto mohli privyrobiť najviac 80 libier mesačne. Šéf Ryanairu uviedol, že pre takéto správanie cestujúcich neexistuje ospravedlnenie. „Chcem, aby náš pozemný personál chytal ľudí, ktorí podvádzajú," povedal.
V Ryanairi majú cestujúci v cene letenky len príručnú batožinu, ktorá sa zmestí pod sedadlo v lietadle. Za iné si musia priplatiť.