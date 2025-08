Republiková únia zamestnávateľov vyzvala vládu aj ministerstvo financií, aby zverejnili návrh ďalších pripravovaných konsolidačných opatrení a predložili ich na prerokovanie so sociálnymi partnermi ešte pred 18. augustom a zasadnutím Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).

Poskytnúť by ich mali sociálnym partnerom v dostatočnom predstihu, aby mohli o nich diskutovať či priložiť svoje stanoviská a pripomienky. „Ak má byť 20. augusta vláde predkladaný ďalší balík konsolidačných opatrení, je povinnosťou vlády predstaviť jeho obsah ešte predtým, ako sa dostane na rokovanie kabinetu. Neakceptujeme obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a ignorovanie postavenia sociálnych partnerov,“ uviedla RÚZ.

Pripomenula, že pred rokom bol prvý konsolidačný balík prerokovaný len formálne a bez možnosti diskusie, keďže materiály boli sociálnym partnerom doručené tesne pred zasadnutím tripartity. Vláda vtedy podľa zamestnávateľov tvrdila, že pri ďalších opatreniach už sociálnych partnerov zapojí do procesu včas, a nie na poslednú chvíľu.

„Pokiaľ by sa opäť stalo, že návrh bude do programu tripartity zaradený na poslednú chvíľu, nebudeme to len odmietať, budeme to považovať za vedomé ignorovanie postavenia sociálnych partnerov a priamy útok na dôveryhodnosť celého procesu sociálneho dialógu,“ zdôraznila RÚZ.

Rovnako apelovala, že akékoľvek zásahy do daňovo-odvodového systému, zvýšenie záťaže podnikateľov či iné opatrenia s dosahom na trh práce musia byť podrobené odbornej diskusii a riadnemu pripomienkovaniu.