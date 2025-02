Kľúčovou témou na júnovom summite NATO v Haagu bude nájsť dohodu o tom, do akej miery spojenci v Európe zvýšia svoje výdavky na obranu vo vzťahu k ich HDP, naznačil v sobotu generálny tajomník Aliancie Mark Rutte. Vyjadril sa tak počas debaty o transatlantickej bezpečnosti na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), na ktorej sa spoločne s ním zúčastnili americkí senátori Jeanne Shaheenová a Lindsey Graham, informuje osobitný spravodajca TASR.

Spojenci v Severoatlantickej aliancii sa v roku 2014 dohodli, že na obranu každoročne vyčlenia dve percentá svojho HDP. Nový americký prezident Donald Trump však na členské štáty teraz nalieha, aby prispievali až piatimi percentami HDP. Takýto cieľ sa pritom nepodarilo splniť ani Spojeným štátom počas vlády Trumpovho predchodcu Joea Bidena, približuje magazín Politico.

Americkí predstavitelia majú podľa Rutteho pravdu v tom, že Európa musí na obranu prispievať viac. Takéto konanie pritom nie je plnením Trumpových želaní, ale v záujme samotnej Európy, dodal Rutte.

V rozhovore pre Politico na okraj MSC okrem toho šéf NATO povedal, že členské štáty budú musieť výdavky na obranu zvýšiť o „výrazne viac než na tri percentá" HDP. O tom, koľko by to malo nakoniec byť, sa podľa neho bude rokovať na letnom summite NATO.

Shaheenová, ktorá je členkou amerického senátneho výboru pre zahraničné vzťahy, v debate pochválila členské štáty NATO, ktoré na obranu už teraz vyčleňujú tri percentná HDP. Aliancia by sa však podľa jej slov mala v tomto smere dohodnúť, aký cieľ by bol pre členské štáty ideálny a ako rýchlo by ho mali naplniť.

Senátor Graham sa domnieva, že ruský prezident Vladimir Putin svojím nariadením invázie na Ukrajinu vo februári 2022 urobil pre zvýšenie vojenských výdavkov viac ako ktorýkoľvek iný člen NATO. „Putin urobil pre NATO viac ako my," povedal americký politik s tým, že ruský líder sa však „vážne prepočítal".

Varoval, že ak sa vojnu na Ukrajine nepodarí ukončiť správnym spôsobom, nasledovať bude Taiwan, na ktorý si robí nárok pevninská Čína. Dohoda by teda podľa neho nemala „ponížiť" Putina, ale zabezpečiť, že k takejto agresii už nikdy nedôjde.

Rutte zopakoval, že pokiaľ ide o Ukrajinu, je zrejmé, že je spoločný záujem na tom, aby bola počas mierových rokovaní v čo najlepšej pozícií. To podľa neho znamená pokračovať vo výcviku ukrajinských vojakov a naďalej poskytovať ich napadnutej krajine všetku vojenskú pomoc.

„Výsledkom musí byť, že Ukrajina bude takou krajinou, ktorú Rusko už nikdy nenapadne. Musí ísť o trvalý a udržateľný mier. Američania a Európania sa v tomto smere absolútne zhodujú," zdôraznil.

Rutte však súčasne vyzval európskych predstaviteľov, aby sa nesťažovali, že možno nebudú sedieť pri rokovacom stole. Namiesto toho im odporučil, aby prichádzali s konkrétnymi nápadmi a riešeniami týkajúcimi sa napríklad možných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.