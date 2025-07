Rusko za prvých šesť mesiacov medziročne zvýšilo vývoz plynu do Európy plynovodom TurkStream o 7,3 percenta na 8,3 miliardy metrov kubických, vyplýva z údajov Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn.

Plynovod TurkStream s kapacitou 31,5 miliardy metrov kubických, ktorý vedie z Ruska do Turecka cez Čierne more, slúži na dodávky komodity do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti zostáva poslednou aktívnou trasou pre dodávky ruského plynu na „starý kontinent“.

Dodávky TurkStreamom do Európy vlani vzrástli o 23 percent na 16,7 miliardy metrov kubických, z ktorých 8,6 miliardy metrov kubických smerovalo do Maďarska.