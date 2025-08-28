Minister financií Anton Siluanov informoval ruského vodcu Vladimira Putina, že ekonomika tento rok porastie o 1,5 percenta. Pôvodná prognóza rátala s 2,5 percenta. Za spomalením sú vysoké úrokové sadzby, ktoré utlmili úvery.
Ruské hospodárstvo rástlo v roku 2023 o 4,1 percenta a v roku 2024 o 4,3 percenta, čo bolo rýchlejšie než tempo skupiny G7 napriek sankciám. Tento rok minister hospodárstva Maxim Rešetnikov varoval pred rizikom recesie.
Vojnové výdavky zvýšili infláciu a centrálna banka vlani v októbri zdvihla sadzbu na 21 percent, najviac od roku 2003. V júni ju znížila na 20 percent a v júli na 18 percent. Vysoké náklady na úvery a nedostatok pracovnej sily brzdia rast.
Rast neklesne pod 1,5 percenta a vyrovnaný rozpočet umožní banke uvoľniť politiku, dodal Siluanov. Prvý podpredseda vlády Denis Manturov uviedol, že spracovateľský priemysel vzrastie o 3 percenta namiesto pôvodných 4,3 percenta a priemyselná produkcia stúpne o 2 percenta namiesto 2,6 percenta.
HDP Ruska vzrástol v 2. štvrťroku o 1,1 percenta oproti 4 percentám pred rokom. Medzinárodný menový fond predpovedá na tento rok rast 0,9 percenta, menej než predchádzajúcich 1,5 percenta. Moskva bude musieť zvýšiť dane a obmedziť výdavky, aby financovala vojnu na Ukrajine.