Rusko od začiatku októbra zavedie nové vývozné clo viazané na vývoj výmenného kurzu rubľa voči doláru. Oznámila to ruská vláda. Opatrenie potrvá do konca budúceho roka. Štátny rozpočet by mohol z dodatočnej dane na vývoz hnojív, niektorých kovov a ďalších komodít získať ročne navyše 600 miliárd rubľov, (asi 5,8 miliardy eur) napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje.

„Toto rozhodnutie pomôže ochrániť domáci trh pred neodôvodneným zvyšovaním cien," uviedla vláda vo vyhlásení. „Regulácia sa uplatňuje s cieľom udržať racionálny pomer medzi vývozom tovarov a domácou spotrebou," dodala. Cieľom tohto opatrenia bolo znížiť tlak na ceny na domácom trhu a získať dodatočné príjmy, uviedol vládny zdroj.

Slabá domáca mena

Vláda sa kvôli výdavkom na vojnu na Ukrajine snaží uviesť do lepšej kondície deficitný štátny rozpočet. Slabá domáca mena zlacňuje domáce exportné produkty pre zahraničných zákazníkov, čo zvyšuje ich atraktivitu na medzinárodnom trhu a stimuluje export. Vláda už zaviedla jednorazovú daň pre veľké podniky, ktorej cieľom je získať 300 miliárd rubľov. Vo štvrtok sa kabinet pri zavedení čiastočného zákazu vývozu pohonných hmôt odvolával na potrebu posilniť domáce zásoby a znížiť ceny.

Nová daň sa podľa zdrojov bude vzťahovať na všetkých hlavných exportérov, ktorí prispievajú k ruskému hrubému domácemu produktu, s výnimkou sektora ropy, plynu, obilia, dreva, strojárstva a kovového šrotu. Clo sa nebude uplatňovať, ak výmenný kurz rubľa posilní na 80 rubľov za dolár. V súčasnosti predstavuje zhruba 96 rubľov za dolár.

Clo by sa malo pohybovať v rozmedzí od štyroch do siedmich percent a dosiahlo by svoje maximum, ak by výmenný kurz bol slabší ako 95 rubľov za dolár, ako je to teraz. V prípade hnojív sa bude clo pohybovať až do desiatich percent.