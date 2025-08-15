Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol špekulovať o výsledku piatkového stretnutia amerického prezidenta Donalda Truma a ruského vodcu Vladimira Putina na Aljaške. Hlavnou témou má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia.
Lavrov po príchode do Anchorage uviedol, že Rusko nevyslovuje predpovede a na summite predstaví svoj jasný postoj. Pozornosť vzbudila jeho mikina s nápisom CCCP, ktorú ruské médiá interpretovali ako možný odkaz Američanom či bývalým sovietskym republikám. Ľudia, ktorí sa zhromaždili na mieste pred stretnutím vyjadrovali podporu Ukrajine.
Donald Trump chce na rokovaní dosiahnuť dohodu o druhom, trojstrannom summite aj s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, ktorý teraz pozvaný nebol. Americký prezident odhadol 25-percentnú šancu na neúspech, v prípade ktorého pohrozil ďalšími sankciami voči Rusku.