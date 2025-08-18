Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu z útokov namierených na oslabenie diplomacie pred rokovaniami s Donaldom Trumpom vo Washingtone. Zdôraznil, že Rusko nesmie získať odmenu za agresiu a vyzval na ukončenie zabíjania civilistov.

Ruské útoky zasiahli Charkov, Záporožie, Sumskú oblasť a Odesu. Ničia bytové domy aj infraštruktúru. V Charkove zahynulo sedem ľudí vrátane jedenapolročného dievčatka, v Záporoží ďalší traja. „Rusi úmyselne zabíjajú ľudí, najmä deti... Ruská vojenská mašinéria napriek všetkému naďalej ničí životy,“ dodal ukrajinský líder.

Potvrdil, že rokovaní v Bielom dome sa okrem amerického prezidenta zúčastnia aj predstavitelia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Fínska, Európskej únie a NATO.

