Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 84 vojnových zajatcov. Na Ukrajinu sa vrátili aj civilisti zadržiavaní od rokov 2014, 2016 a 2017. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty.
Volodymyr Zelenskyj uviedol, že medzi prepustenými sú aj obrancovia Mariupolu, dnes okupovaného Ruskom. Takmer všetci prepustení potrebujú lekársku starostlivosť a rehabilitáciu.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ich vojaci sú v Bielorusku, kde dostávajú psychologickú a lekársku pomoc.
Rusko a Ukrajina si už vymenili stovky zajatcov, čo je jediný konkrétny výsledok ich bilaterálnych rokovaní. Kritici tvrdia, že ruský vodca využíva výmeny ako nástroj na presvedčenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o svojom záujme ukončiť vojnu, hoci ruská armáda zároveň pokračuje v postupe na ukrajinskom území od invázie vo februári 2022.