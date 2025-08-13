Vývoz ropných produktov z Ruska po mori v júli klesol o takmer sedem percent. Objem exportu čiastočne ovplyvnila plánovaná údržba rafinérií a vyšší domáci dopyt.
Celkový objem ropných produktov exportovaných z krajiny dosiahol 8,67 milióna ton a oproti júnu sa znížil o 6,6 percenta.
Cez baltské prístavy Vysock, Primorsk, Petrohrad a Usť-Luga exportovalo Rusko 4,74 milióna ton ropných produktov, čo predstavuje pokles o 5,4 percenta. Výraznejšie klesol vývoz aj cez prístavy v Čiernom mori a Azovskom mori, keď dosiahol 3,28 milióna ton a medzimesačne sa znížil o 10,5 percenta. Najvýraznejší bol ale pokles z arktických prístavov Murmansk a Archangeľsk – znížil sa o 41,8 percenta na 39 700 ton.
Situáciu zmiernil vývoz z prístavov na Ďalekom východe, k čomu prispelo dokončenie sezónnej údržby miestnych rafinérií. Export z nich dosiahol 611-tisíc ton, medzimesačne o 15,3 percenta viac.