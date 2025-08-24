Americký viceprezident J.D. Vance v rozhovore pre stanicu NBC News zverejnenom v nedeľu odmietol obvinenia, že Moskva spomaľuje proces vyjednávania potenciálnej mierovej dohody na Ukrajine. Rusko podľa neho vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi spravilo „významné ústupky“ vo svojich požiadavkách.

Vance v rozhovore trval na tom, že Trump „sa zapája do veľmi agresívnej a veľmi energickej diplomacie“ s Moskvou i Kyjevom s cieľom nájsť kompromis, ktorý by ukončil zabíjanie. „Myslím si, že Rusi spravili prezidentovi Trumpovi významné ústupky po prvýkrát za tri a pol roka trvania tohto konfliktu,“ uviedol Vance a dodal, že Moskva je dokonca „ochotná prispôsobiť sa v niektorých svojich základných požiadavkách“.

Podľa Vancea Moskva pripustila „uznanie územnej celistvosti Ukrajiny po vojne“, hoci sa nevyjadril, či by mali byť hranice povojnovej Ukrajiny také, ako pred začiatkom vojny. Rusko podľa neho navyše uznalo, že si v Kyjeve „nebude schopné dosadiť bábkovú vládu“.

„Urobili všetky ústupky? Samozrejme, že nie. Ale robíme pokroky,“ zhodnotil Vance, podľa ktorého Washington bude pokračovať v zohrávaní aktívnej úlohy pri zaisťovaní bezpečnostných záruk pre Kyjev, i keď trvá na tom, že Spojené štáty svojich vojakov po konci vojny na Ukrajine nenasadia.

Ďalšie dôležité správy

WA 2 Mníchov - Americký viceprezident J. D. Vance gestikuluje počas prejavu na 61. ročníku Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, ktorá sa venuje aktuálnym témam medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky v Mníchove v piatok 14. februára 2025. FOTO TASR/AP United States Vice-President JD Vance addresses the audience during the Munich Security Conference at the Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany, Friday, Feb. 14, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)
Neprehliadnite

J. D. Vance: Mierová dohoda pravdepodobne neuspokojí Ukrajinu ani Rusko