Ruská ťažba ropy by podľa predpovede mala zostať stabilná až do roku 2025. Moskva si takisto plánuje vytvoriť zásoby, aby boli jej dodávky odolnejšie. Uviedol to v pondelok námestník ministra energetiky Pavel Sorokin.

Rusko sa rozhodlo znížiť do konca tohto roka ťažbu ropy o 500-tisíc barelov denne, aby podporilo cenu. Tá je dôležitým zdrojom príjmov rozpočtu.

Ruská ťažba ropy sa ukázala byť odolná voči západným sankciám a nevyplnili sa prognózy jej prudkého poklesu. Minulý mesiac JP Morgan uviedla, že Rusko bude schopné udržať svoju ťažbu na úrovni z obdobia pred konfliktom na Ukrajine vďaka stabilnému dopytu z Číny a Indie. Môže však mať problémy s presmerovaním vývozu niektorých svojich ropných produktov, ktoré doteraz exportovalo do Európy. Rusku sa zatiaľ podarilo presmerovať vývoz ropy z Európy do Indie, Číny a Turecka.

K plánu vytvorenia zásob P. Sorokin uviedol, že ide o rôzne projekty. Dodal, že zásoby by zvýšili flexibilitu dodávok s ohľadom na súčasnú situáciu na svetových trhoch aj vysokú nestabilitu dopytu a ceny ropy.

Rusko v súčasnosti nedisponuje rozsiahlymi zásobníkmi na ropu, ktoré by mu poskytli vyššiu flexibilitu pri ťažbe a vývoze. Vlani jeden z ruských predstaviteľov uviedol, že výstavba zariadenia na skladovanie s objemom najmenej 100 miliónov ton, teda viac ako 700 miliónov barelov, môže trvať štyri roky, napísala agentúra Reuters.