Odkedy Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu, spôsobilo tam obrovské škody. Na Ukrajine zomreli tisíce ľudí a došlo k zničeniu infraštruktúry v hodnote miliárd dolárov. Všetky tieto napáchané škody však Rusko nevyšli nejako draho. The Economist informuje, že ruský štát v súčasnosti dáva na vojnu na Ukrajine tri percentá HDP. Rusi však počas druhej svetovej vojny minuli 61 percent HDP, Spojené štáty 53 percent.

Kórejská vojna stála Američanov už o dosť menej: 4,2 percenta HDP, vietnamská 2,3 percenta.

Prečo teda Rusko v súčasnosti míňa na vojnu na Ukrajine tak málo? Prvý dôvod je politický. Mnohí v rámci ruskej vlády sa vojnu snažia prezentovať ako „špeciálnu vojenskú operáciu“. Nebolo by kóšer, aby vyšla na dvojciferné percento HDP.



Potom sú tu ekonomické príčiny. Rusko sa snaží, aby vojnové úsilie nestálo jeho občanov príliš veľa, tlačenie peňazí by podnietilo infláciu a zhoršilo životnú úroveň. Podobný účinok by mohlo mať zvyšovanie verejného dlhu; zvýšenie daní alebo veľký presun verejných výdavkov smerom do obrany. To by bol problém pre Vladimira Putina, ktorého v roku 2024 čakajú prezidentské voľby. Aj keď sa jeho víťazstvo zdá isté, nestojí o veľké demonštrácie ako počas parlamentných volieb v roku 2011. „Samozrejme, národná obrana je najvyššou prioritou,“ povedal nedávno V. Putin. „Ale pri riešení strategických úloh v tejto oblasti by sme nemali opakovať chyby z minulosti a nemali by sme ničiť našu ekonomiku,“ dodal.



Tretí dôvod sa týka obrany v širšom zmysle. Dnešné ozbrojené sily sú oveľa efektívnejšie ako tie v minulosti. Potrebujú stále menej ľudí, stroje sú čoraz presnejšie. Nie je preto potrebné príliš vysoké percento HDP, ako je to napríklad pri zdravotníctve.