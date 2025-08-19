Moskva neodmieta žiadny formát rokovaní o vojne na Ukrajine, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Zdôraznil ale, že možné stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským lídrom Vladimirom Putinom musí byť dôkladne pripravené.
„Prezident Putin to zopakoval mnohokrát. Dôležité je, aby sa akékoľvek formáty nezavádzali iba preto, aby sa o nich písalo v novinách,“ uviedol Lavrov.
Za nevyhnutné považuje, aby akákoľvek mierová dohoda garantovala bezpečnosť Ruska. „Bez rešpektovania bezpečnostných záujmov, bez plného rešpektovania práv Rusov a rusky hovoriacich ľudí na Ukrajine nemôže byť reč o žiadnych dlhodobých dohodách,“ poznamenal Lavrov.
Vyhlásenia ruského ministra prišlo deň po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pričom obaja lídri vyjadrili nádej, že rokovania pripravia pôdu na bilaterálne či trojstranné rozhovory s účasťou Putina.