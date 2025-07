Ruskí výrobcovia hnojív chcú do roku 2030 zvýšiť svoj podiel na svetovom trhu na 25 percent, a to napriek clám EÚ, ktoré majú prakticky zastaviť dovoz ruských hnojív do Únie. Orientovať sa chcú najmä na krajiny skupiny BRICS, uviedol prezident Zväzu výrobcov hnojív Andrej Gurjev počas stretnutia s prezidentom Vladimirom Putinom.

Európska únia zaviedla nové tarify na ruské hnojivá, ktoré sa postupne zvýšia až na úroveň, ktorá fakticky znemožní dovoz.

„Nebojíme sa žiadnych ciel. Dôležité je, že sa presúvame na trhy krajín BRICS,“ povedal Gurjev. Trh BRICS-u má podľa neho na celkovej spotrebe minerálnych hnojív podiel takmer 50 percent a bude ďalej rásť. Vývoz do Indie sa v posledných rokoch dokonca zvýšil štvornásobne.

Rusko je najväčším svetovým vývozcom hnojív. V krajine sa tento rok vyrobí približne 65 miliónov ton minerálnych hnojív.