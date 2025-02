Výsledok nemeckých parlamentných volieb núti víťaznú stredopravú CDU/CSU hľadať podporu sociálnych demokratov vedených Olafom Scholzom na zostavenie tzv. „veľkej koalície“. Tento krok by mohol zásadne ovplyvniť smerovanie nemeckej ekonomiky, najmä v otázkach verejných financií, investícií a budúcnosti prísnej dlhovej brzdy.

„Nemecká politická scéna je roztrieštenejšia než kedykoľvek predtým,“ hodnotí šéf makroekonomických analýz v ING Carsten Brzeski pre Euronews.

Pre víťaza volieb Friedricha Merza (CDU/CSU) bude jednou z najväčších výziev otázka reformy nemeckej dlhovej brzdy, ktorá prísne obmedzuje verejné zadlžovanie. Akákoľvek zmena ústavy by vyžadovala dvojtretinovú väčšinu v Bundestagu, čo komplikujú pozície AfD a krajne ľavicovej strany Die Linke, ktoré spolu držia 216 kresiel – viac než tretinu parlamentu.

„AfD je proti akýmkoľvek zmenám dlhovej brzdy. Die Linke síce podporuje vyššie investície, no zásadne odmieta navyšovanie výdavkov na obranu,“ vysvetľuje ekonóm Goldman Sachs Niklas Garnadt.

Aj napriek týmto prekážkam existujú alternatívne riešenia. EÚ by mohla financovať niektoré výdavky, najmä v oblasti obrany, prostredníctvom spoločných európskych dlhopisov, ktoré by sa nezapočítavali do národného dlhu Nemecka.

Analytici sú skeptickí, či nová vláda dokáže presadiť výrazné štrukturálne zmeny. „Mnohí dúfajú v stabilitu, no je ťažké predstaviť si vládu, ktorá by priniesla viac než krátkodobé pozitívne efekty z menších daňových úprav a obmedzených investícií,“ tvrdí C. Brzeski z ING. „Reforma dôchodkového systému je prakticky vylúčená,“ dodáva.

Budúca vláda tak bude musieť balansovať medzi snahou o fiškálnu disciplínu a potrebou zvýšiť investície do kľúčových sektorov, ako sú energetická transformácia, digitalizácia či obrana. Rozhodujúce bude, či sa koalícii podarí nájsť kompromis v otázke dlhovej brzdy a nastaviť jasnú investičnú stratégiu. V opačnom prípade hrozí, že najväčšia európska ekonomika bude naďalej stagnovať.