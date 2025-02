Podniky dlhé roky veria domnienke, že vytváranie rôznorodých tímov zvyšuje kreativitu. Ich členovia sa líšia nielen vekom či pohlavím, ale aj zázemím, odbornými znalosťami a pohľadom na svet. Výskum však naznačuje, že hoci rozmanitosť vedie k vzniku jedinečných nápadov, často so sebou prináša výzvy pri dosahovaní konsenzu a realizácii navrhovaných riešení.

Živná pôda pre kreativitu

V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí je inovácia pre udržanie konkurencieschopnosti kľúčová. S cieľom podporiť kreativitu a riešiť zložité problémy začali firmy venovať veľkú pozornosť tvorbe tímov. Keď ide o ich zloženie, snažia sa, aby boli čo najpestrejšie. Z viacerých štúdií vyplynulo, že rôznorodé tímy prichádzajú s výrazne prelomovejšími nápadmi než ich homogénne náprotivky. Dôvodom sú práve rozdielne skúsenosti a myšlienky. Rôznorodé tímy zvyknú oveľa viac spochybňovať konvenčné myslenie, čo vedie k novým riešeniam a prístupom.

Je však dôležité pochopiť, že rozmanitosť sa netýka iba povrchových demografických vlastností, akými sú pohlavie, rasa alebo vek. Psychologická rozmanitosť – vrátane rozdielov v osobnosti, hodnotách a schopnostiach – často zohráva významnejšiu úlohu pri podnecovaní zmysluplnej inovácie. Zameraním sa na tieto hlbšie aspekty rozmanitosti môžu podniky predísť nástrahám stereotypizácie, ku ktorej dochádza, keď sú jednotlivci kategorizovaní a posudzovaní na základe predpokladov o ich demografickej skupine. Príkladom je, keď kolegovia hodnotia schopnosti iných členov tímu iba na základe veku či etnicity.

Kontraproduktívne riešenie

Napriek všetkým výhodám je situácia o trochu zložitejšia. Hoci majú rôznorodé tímy talent prichádzať s originálnymi a užitočnými nápadmi, výskum naznačuje, že často majú problém pretaviť ich do reality. Potvrdila to aj nedávna štúdia Univerzity vo Waterloo. Rozdielne expertízy a skúsenosti viedli k tomu, že členovia tímu mali problém dohodnúť sa na tom, ktoré nápady realizovať. „Naša štúdia spochybňuje rozšírenú predstavu, že tímy s rôznorodými odbornými znalosťami vždy zvyšujú kreativitu. Hoci majú naozaj tendenciu prichádzať s originálnejšími nápadmi, často pri ich premieňaní na praktické a realizovateľné riešenia čelia konfliktom,“ uviedol profesor Adam Presslee.

Tieto zistenia predstavujú pre podniky zásadnú výzvu. Rozmanitosť síce môže byť katalyzátorom kreativity, no vyžaduje si efektívne vedenie, ktoré by pomáhalo riešiť nezhody medzi členmi tímu. V opačnom prípade dokáže rôznorodosť brzdiť spoluprácu, spomaľovať rozhodovanie a dokonca podkopávať morálku. Kritici firemných iniciatív zameraných na zvyšovanie diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI) tvrdia, že takéto politiky niekedy zvyšujú napätie na pracovisku. Zamestnanci tak voči nim môžu začať pociťovať odpor, čo vyústi do ďalšieho prehlbovania nerovností, a to najmä v prípade zraniteľných skupín.

Kľúčom je vedenie

Riešenie zamotanej situácie spočíva v hľadaní rovnováhy medzi výhodami a nevýhodami rozmanitosti na pracovisku. Manažéri musia vytvárať prostredie, v ktorom sa členovia rôznorodých tímov budú cítiť rešpektovaní, neprehliadaní a podporovaní.

Efektívne riadenie je kľúčové pri zmierňovaní konfliktov, zosúlaďovaní cieľov a premieňaní jedinečných nápadov na realizovateľné stratégie. Bez náležitej podpory a vedenia môžu vnútorné nezhody v rôznorodých tímoch oslabiť ich potenciál. Firmy by sa preto mali menej sústrediť na ich zloženie a zamerať sa viac na ich posilňovanie.