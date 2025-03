V niektorých krajinách je výška zárobku bežnou súčasťou rozhovorov, na Slovensku je to ale stále tabu. Prieskum portálu Platy.sk ukázal, že až 58 percent zamestnancov sa o svojej mzde vôbec nerozpráva.

Pracovníci, ktorí sa tejto téme vyhýbajú, sa zhodujú, že plat považujú za osobnú vec a podľa mnohých to ani nepatrí do verejnej diskusie. Polovica zamestnancov si ale myslí, že diskusia o mzdách by mala byť bežnou záležitosťou.

Spomedzi tých, ktorí sa o svojom príjme s inými rozprávajú, 38 percent tvrdí, že debatu považujú za príjemnú. Rovnaký počet respondentov sa vyjadril, že hoci sa o svojom plate neradi rozprávajú, zaujíma ich príjem ostatných. Najčastejšie vedú diskusie s rodinou a kamarátmi.

Pracujúci z generácie Z (ročníky 1997 až 2012) sa o plate rozprávajú veľa a polovica takú debatu vníma ako príjemnú. Zároveň najčastejšie práve ľudia z tejto generácie tvrdia, že ak sa o mzde nerozprávajú, tak preto, lebo zarábajú málo a za svoj plat sa hanbia.

Zamestnanci s vysokým príjmom sa svojím platom nechcú chváliť, viac ako dve tretiny z nich preto túto debatu odmietajú. Ľudia s nadpriemerným platom oveľa viac ako zvyšné skupiny nechcú o téme hovoriť, aby im iní nezávideli, a častejšie ako ostatných ich ani nezaujíma, koľko zarábajú druhí.

Naopak, z kvalifikovaných robotníkov a zamestnancov v službách je takémuto rozhovoru otvorená nadpolovičná väčšina.