Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovou dodávkou sa ráno obchodovala za 66,17 dolára, čo je pokles o 43 centov a 0,65 percenta oproti predchádzajúcej uzávierke. Americká ľahká ropa WTI so septembrovým kontraktom zlacnela o 45 centov na 62,97 dolára za barel, čo znamená zníženie o 0,71 percenta.

V pondelok ceny ropy vzrástli približne o jedno percento. Zlom nastal po rokovaniach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov vo Washingtone. Americký prezident Donald Trump následne oznámil, že telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom a začal pripravovať stretnutie Kyjeva s Moskvou.

Po ňom by malo nasledovať trojstranné rokovanie, na ktorom sa má zúčastniť aj Trump. Trhy predpokladajú, že výsledkom by mohlo byť zmiernenie sankcií a vyšší objem ruskej ropy na trhu.

Ďalšie dôležité správy

AZ13 archív Mníchov - Na archívnej snímke z 15. mája 2025 trysky s benzínom na čerpacej stanici v Mníchove. Ceny ropy sa vo štvrtok 19. júna 2025 ráno výraznejšie nezmenili. Investori zaujali vyčkávací postoj po tom, ako americký prezident Donald Trump vyslal zmiešané signály o možnom zapojení USA do konfliktu medzi Izraelom a Iránom. FOTO TASR/DPA ARCHIV - 15.05.2025, Bayern, München: Zapfpistolen mit Super-Benzin (E5, l) und Super E10 hängen an einer Tankstelle. (zu dpa: «Konflikt zwischen
Neprehliadnite

Ceny ropy dnes ráno mierne vzrástli kvôli neistote