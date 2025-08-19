Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovou dodávkou sa ráno obchodovala za 66,17 dolára, čo je pokles o 43 centov a 0,65 percenta oproti predchádzajúcej uzávierke. Americká ľahká ropa WTI so septembrovým kontraktom zlacnela o 45 centov na 62,97 dolára za barel, čo znamená zníženie o 0,71 percenta.
V pondelok ceny ropy vzrástli približne o jedno percento. Zlom nastal po rokovaniach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov vo Washingtone. Americký prezident Donald Trump následne oznámil, že telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom a začal pripravovať stretnutie Kyjeva s Moskvou.
Po ňom by malo nasledovať trojstranné rokovanie, na ktorom sa má zúčastniť aj Trump. Trhy predpokladajú, že výsledkom by mohlo byť zmiernenie sankcií a vyšší objem ruskej ropy na trhu.