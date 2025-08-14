Schôdzu o odvolaní ministra zdravotníctva Kamila Šaška sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus – v sále bolo len 52 poslancov. Plénum sa má témou zaoberať až na septembrovej schôdzi.
Opozícia žiada Šaškovo odvolanie pre tender na povolenia na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktorý podľa nej mal vopred dohodnutých víťazov. Minister obvinenia odmieta, požiadal Generálnu prokuratúru o preverenie zákonnosti a oznámil, že súťaž bude zrušená.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby tender zrušilo v stredu, Šaško trvá na tom, že postup bol zákonný.