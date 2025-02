Nemecký kancelár Olaf Scholz odmieta akýkoľvek „diktovaný mier“ na Ukrajine, čím reagoval na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa o rokovaní o ukončení vojny s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

„Ruské víťazstvo a ukrajinský pád nepovedú k mieru, práve naopak. Ohrozilo by to mier a stabilitu v Európe, a to ďaleko za hranicami Ukrajiny,“ uviedol Scholz s tým, že konflikt sa „musí skončiť čo najrýchlejšie“.

Nemecký kancelár podporuje Trumpa v rozhovoroch s Putinom. Ich cieľom by malo byť predovšetkým dať ruskému lídrovi najavo „očakávania od spravodlivého mieru na Ukrajine a od návratu k európskemu bezpečnostnému poriadku, v ktorom sa hranice nemôžu meniť silou“.

Žiadne rozhodnutia o Ukrajine sa nedajú prijať bez prítomnosti ľudí, ktorých sa vojna priamo týka. Akákoľvek mierová dohoda „musí byť udržateľná a musí zabezpečiť suverenitu Ukrajiny“.