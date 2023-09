Neuralink získal od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv v máji povolenie vykonať v súvislosti s mozgovými implantátmi prvé testy na ľuďoch, informuje Business Insider.

Šéf spoločnosti Elon Musk v stredu na platforme X naznačil, že mozgový implantát od Neuralinku bude možné kombinovať s technológiou robota Optimus od Tesly, vďaka čomu sa robotické končatiny ako z filmu Hviezdne vojny môžu stať realitou.

When a Neuralink is combined with Optimus robot limbs, the Luke Skywalker solution can become real.https://t.co/Tr5Pa4Xfte