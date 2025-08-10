Právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie. Obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenia ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.
Vojna na Ukrajine podľa neho zdeformovala v Európskej únii slobodu prejavu. Myslí si, že akýkoľvek iný ako povinný názor je ostro kritizovaný a odsudzovaný, aj keď vychádza z objektívnych informácií. Odmieta takéto „úmyselné deformácie základných práv“. „Ako predseda vlády zvrchovanej krajiny si právo na slobodu prejavu a iný názor zachovám, aj keď to spôsobuje nervozitu medzi mojimi kolegami v EÚ a v susednej Ukrajine. Aj keď môj suverénny názor na vojenský konflikt na Ukrajine ma stál skoro život,“ poznamenal Fico.
Tvrdí, že ako predseda vlády SR chápe napätie a nervozitu, ktorá musí v týchto dňoch prevládať v politickom vedení Ukrajiny. Nemôže však podľa vlastných slov akceptovať tvrdenie ukrajinského rezortu diplomacie, že sa uchyľuje k „otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu“. „Želám si okamžitý spravodlivý mier pre Ukrajinu a zastavenie nezmyselného zabíjania Slovanov,“ zopakoval Fico.
Slovensko podľa neho patrí medzi krajiny s najintenzívnejšou pomocou pre Ukrajinu. SR zabezpečuje Ukrajine kritické dodávky elektriny a Ukrajina využíva európsku legislatívu, ktorá prikazuje Slovensku poskytnúť svoju infraštruktúru na dodávky zemného plynu na územie Ukrajiny. Fico pripomína, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zastavil dodávky plynu na Slovensko cez ukrajinské územie, čím Slovensko poškodil. „Susedské vzťahy však nemôžu byť iba jednosmerným cestovným lístkom. Ukrajina očakáva, že vždy jej musí každý vyjsť v ústrety,“ uviedol premiér.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu kritizovalo vyjadrenia Fica, ktorý si podľa neho neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom. Ministerstvo varovalo pred používaním „nepriateľských (ľudových analógií) a snahou zvyšovať si domáce politické preferencie na úkor Ukrajiny“.
Slovenský premiér zverejnil video, v ktorom sa vyjadril k plánovanému stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, ktoré sa má uskutočniť v piatok 15. augusta na Aljaške. Fico povedal, že strana Smer-SD mala pri hodnotení ukrajinsko-ruského konfliktu pravdu prakticky vo všetkom. Dodal, že nech plánované rokovania prezidentov dopadnú akokoľvek, trpieť bude Ukrajina. Myslí si, že to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné.